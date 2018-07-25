В Виннице открылась выставка церковных древностей из частных коллекций священников

В Винницком областном художественном музее открылась выставка церковных древностей из частных коллекций священников региона «Духовная высь».

Экспозиция приурочена к 1030-летию Крещения Руси, сообщает «Информационная Винничина».

Экспонатами являются около 20 антиминсов XIX-XX вв. (платок с частицей мощей святых, который использовался для совершения литургии), иконы XIX века «Спас Вседержитель», «Кормилица», «Двунадесятые праздники» и копия иконы Божией Матери «Зиновинская».

Отдельно вниманию посетителей предложили церковные облачения митрополита Симона (Ивановского), митрополита Макария (Свистуна), иерархов и священнослужителей, исторические фото митрополитов и епископов, а также предметы церковного обихода.

Посетить выставку можно бесплатно до 10 августа.