На территории Почаевской лавры горела котельная

На территории Почаевской лавры в Тернопольской области горела котельная.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, пожар произошел сегодня около 5:00 утра.

В результате пожара огнем уничтожено перекрытие и кровля котельной на площади 50 квадратных метров.

Пожар ликвидирован дежурным караулом 23-й государственной пожарно-спасательной части управления и пожарной командой монастыря.

Во время тушения спасены смежный спальный корпус и вспомогательное здание монастыря, всего материальных ценностей ориентировочно на сумму 250 тыс. грн.

На месте пожара работает оперативная группа Кременецкого районного отдела, причины пожара устанавливаются.