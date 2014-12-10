На территории Почаевской лавры горела котельная
16:00, 10 декабря 2014Общество
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На территории Почаевской лавры в Тернопольской области горела котельная.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, пожар произошел сегодня около 5:00 утра.
В результате пожара огнем уничтожено перекрытие и кровля котельной на площади 50 квадратных метров.
Пожар ликвидирован дежурным караулом 23-й государственной пожарно-спасательной части управления и пожарной командой монастыря.
Во время тушения спасены смежный спальный корпус и вспомогательное здание монастыря, всего материальных ценностей ориентировочно на сумму 250 тыс. грн.
На месте пожара работает оперативная группа Кременецкого районного отдела, причины пожара устанавливаются.
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