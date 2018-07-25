В УНИАН началась пресс-конференция на тему: «1030-летие Крещения Руси: молебен на Владимирской горке и Крестный ход-2018»

11:44, 25 июля 2018
Общество
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В УНИАН началась пресс-конференция на тему: «1030-летие Крещения Руси: молебен на Владимирской горке и Крестный ход-2018» / фото "УНИАН-Религии"
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В ходе пресс-конференции глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, архиепископ Климент (Вечеря) рассказывает о том, как Украинская Православная Церковь в этом году будет праздновать 1030-летие Крещения Руси, презентует полную программу торжеств ко дню памяти святого равноапостольного князя Владимира, рассказывает о святынях, которые будут доставлены в столицу и доступны для поклонения.

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Заместитель главы Отдела внешних церковных связей, протоиерей Николай Данилевич рассказывает о почетных гостях праздника, которые прибудут из всех Поместных Православных Церквей и отвечает на актуальные вопросы.

Руководитель отдела по работе со СМИ Центра информации УПЦ Дарья Малашина-Мазур рассказывает об особенностях аккредитации на праздничные мероприятия в этом году.

Прямую трансляцию пресс-конференции можно посмотреть здесь.

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