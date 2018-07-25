В МВД ожидают 200 тысяч людей на мероприятиях ко Дню Крещения Руси в Киеве

Министерство внутренних дел Украины ожидает участие около 200 тысяч человек в мероприятиях ко Дню Крещения Киевской Руси 27-28 июля в Киеве.

По словам заместителя председателя Национальной полиции – начальника Главного управления полиции в городе Киеве Андрея Крищенко, по сто тысяч человек примут участие в двух крестных ходах: 27 июля свое мероприятие проведет УПЦ, 28-го - УПЦ Киевского патриархата. Об этом сообщает "Радио Свобода".

«Для помощи полиции в столице будут выделены около пяти тысяч гвардейцев. Также в каждом автобусе с верующими, которые будут ехать на мероприятие в Киев, будет находиться сотрудник полиции. Патрульная полиция будет обеспечивать движение транспорта в пределах своих регионов, чтобы не возникало никаких дорожно-транспортных происшествий. Офицеры будут нести ответственность за участников мероприятия, которые прибудут из их регионов», – заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Напомним, что 27-28 июля в Киеве будет ограничено движение транспорта.