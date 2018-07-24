В Киеве проведут крупнейший в Европе международный фестиваль йоги

В столичном парке «Муромец» с 25 июля по 29 июля состоится крупнейший в Европе международный фестиваль йоги "Vedalife-2018".

Мероприятие посетит посол Индии в Украине Манодж Кумар Бхарти, сообщает портал "Религия в Украине".

"Vedalife" – это крупнейший в Европе фестиваль йоги, который уже семь лет собирает десятки тысяч гостей. Здесь нет места алкоголю, никотину и наркотикам, зато угощают каждого посетителя, а гости могут дарить друг другу подарки, сообщают организаторы.

Девиз фестиваля - «Отдавать выше, чем брать». Вход свободный, а большинство событий бесплатные.

В частности, запланировано 5 дней бесплатной йоги от 30-ти преподавателей из разных частей мира для взрослых и детей, начинающих и практикующих, в воздухе и на земле. Будут представлены более 20 видов практик: хатха, аштанга, универсальная, йога 23, ишвара, флай-йога, акройога, шакти, женская, йогатерапия, йога для похудения и другие. Всего будет свыше 220 часов йоги на различных площадках фестиваля, а также йога-марафоны и мастер-классы на берегу Днепра.

В программе мероприятия презентации, концерты, встречи с духовными лидерами и философами.