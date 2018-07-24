В Чернигове женщина проникла в дом и пыталась украсть икону и антиквариат.

Как сообщает Полиция Черниговщины на своей странице в Faacebook, утром 21 июля, на пульт полиции охраны поступил сигнал о срабатывании сигнализации в частном доме в Чернигове.

На место происшествия немедленно выехала группа задержания полиции охраны и патрульная полиция, где задержали ранее судимую черниговчанку.

У злоумышленницы полицейские обнаружили и изъяли икону, несколько десятков коллекционных монет и статуэтку.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса (кража с проникновением в жилье, другое помещение) - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Продолжается досудебное расследование.

Полиция также призывает граждан заключать договоры на охрану квартир и частных домов. Особенно это актуально на время летних отпусков, когда собственники жилья длительное время отсутствуют и не имеют возможность контролировать свое имущество.