На Черниговщине преступники пытали священника УПЦ и его матушку слезоточивым газом

В ночь с 23 на 24 июля в селе Локнистое Менского района Черниговской области было совершено разбойное нападение на дом священника.

В результате пострадал протоиерей Стефан Гавий, матушка и 6-летний внук, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Черниговской епархии.

Около часа ночи двое неизвестных взломали окно и проникли в дом. Мальчика закрыли в соседней комнате, а священника с матушкой связали, пытали слезоточивым газом, били и требовали деньги - 10 тысяч долларов, по «информации» их наводчика.

Преступники перевернули все в доме, но добычей были незначительные сбережения священника и серьги матушки. Злоумышленники скрылись на автомобиле отца Стефана - стареньком ВАЗе-, который бросили в Чернигове.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Продолжается следствие.

Сейчас состояние священника, матушки и их внука удовлетворительное.