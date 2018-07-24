На Черниговщине дожди заливают памятник архитектуры - храм XVIII века (видео)

На Черниговщине дожди заливают церковь XVIII века.

По словам настоятеля храма, проблема в некачественной и незавершенной реконструкции церкви, сообщает "Час Чернигівський".

Георгиевская церковь в Седневе является памятником архитектуры, который охраняется государством. И более 10 лет во время каждого дождя ее заливает водой.

Настоятель Георгиевской церкви отец Тимон снял на видео, как во время ливня в Седневе деревянный храм снова затопило.

Когда съемочная группа приехала в храм, настоятеля на месте не было. Поэтому общались с его матерью – Тамарой Блынэць. Она говорит: эта проблема возникла более 10 лет назад, после того, как здесь начали реставрацию, которую так и не завершили.

По словам, Александра Дмитрюка, начальника управления градостроительства и архитектуры облгосадминистрации, денег на реставрацию церкви пока нет, но они будут держать ситуацию под контролем. Уже создали паспорт объекта и занимаются прочей документацией.