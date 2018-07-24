В Киеве желающих приглашают приобщиться к созданию уникальной рукописной Библии

Ко дню Крещения Руси на Певческом поле состоится культурная программа / facebook.com/kmcnt

Жители и гости Киева в субботу, 28 июля, на Певческом поле смогут приобщиться к созданию рукописной Библии.

Об этом рассказала заместитель директора Киевского городского центра народного творчества и культурологических исследований Жанна Румко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть новый проект. У тех, кто придет на Певческое поле 28 июля будет возможность войти в историю человечества и в историю Украины и собственноручно написать стих в Библию и оставить его на долгие годы. Это такая рукописная Библия будет", - сообщила Жанна Румко на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Она напомнила, что в Библии более 30 тысяч стихов. По словам Жанны Румко, в этот день на Певческом поле в рамках культурно-художественного проекта "Духовный Луч" к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины состоится фестиваль духовно-христианской музыки и пения "Духовные песнопения".

Директор Киевского городского центра народного творчества и культурологических исследований Николай Пересунько рассказал, что проект "Духовные лучи" в рамках празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины предусматривает три составляющие: 25 июля - открытие выставки икон в Киевской городской государственной администрации; 28 июля - основное событие на Певческом поле, 29 июля возле памятника Магдебургскому праву состоится флеш-моб "Молитва".