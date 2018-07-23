На Прикарпатье открыто уголовное производство по факту избиения депутата священником

На Прикарпатье открыто уголовное производство относительно избиения депутата священником УАПЦ.

Тисменицкий отдел полиции по заявлению депутата Подпечерского сельского совета Ольги Герингер-Гринишин открыл уголовное производство в отношении местного священника Игоря Приймака по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 125 УК Украины – нанесение легких телесных повреждений. Об этом сообщает интернет-издание «Курс»

По ходатайству следователя Тисменицкий районный суд назначил экспертизу для выяснения, какие именно телесные повреждения были причинены женщине – их характер, степень тяжести, давность образования.

Как говорится в постановлении суда, потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о том, что 10 июля во дворе церкви Рождества Христова (УАПЦ) в селе Подпечеры ее избил односельчанин.

Речь идет о конфликте между депутатом Подпечерского сельского совета Ольги Герингер-Гринишин и священником церкви Рождества Христова Игорем Приймаком.

Дочь потерпевшей Зоряна Герингер-Гринишин рассказала, что священник у церкви снял с брюк ремень и избил им ее мать, которая является прихожанкой УГКЦ. Также женщина отметила, что это не первый конфликт, который возник между ее мамой и отцом Игорем.