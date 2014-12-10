«Интер» проведет благотворительный марафон ко дню святого Николая

«Чудо начинается» – под таким названием в день памяти святителя Николая, 19 декабря, с 7.00 до 11.00 телеканал «Интер» проведет праздничный благотворительный марафон.

Цель акции – помочь детям: собрать средства на покупку аппарата для краниоцеребральной гипотермии, это – «чудо медицинской техники, которое в первые минуты после рождения малыша может помочь предотвратить страшную болезнь – ДЦП», – пишут организаторы. Такого аппарата сейчас нет ни в одной клинике или роддоме Киева.

Во время марафона журналисты расскажут о новогодних праздниках и традициях в разных странах мира, о детках, которым очень нужна ваша помощь, о добрых делах, об удивительных людях, которые умеют делать чудеса своими руками.

Также в рамках акции с 6.00 8 декабря проходит благотворительный онлайн-аукцион. Среди лотов – вещи и мероприятия от известных украинских спортсменов, художников, артистов и пр. Торги продлятся до 28 декабря, сообщает «ФОМА в Украине».