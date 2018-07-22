Александр Усик поблагодарил Бога за победу в финале WBSS

Александр Усик в ночь с 21 на 22 июля стал абсолютным чемпионом мира и обладателем кубка Мухаммеда Али, одержав победу в поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Боксер рассказал, что его первые мысли и слова после победы были о Боге, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на YouTube-канал «Интер».

Этой ночью Александр Усик, чемпион мира по версиям WBO и WBC, встретился в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с обладателем поясов IBF и WBA Муратом Гассиевым.

Еще перед боем боксер сказал украинским журналистам: «Я делаю все ради Православной веры. Друзья, всем добра, всем мира. Мир любит сильных!».

Первое, что сделал Александр после боя - перекрестился и совершил земной поклон. Первыми его словами были «слава Богу!».

А первое, что подумал: «Господи, Иисусе Христе, спасибо, что ты дал мне силу, привел сюда и подарил победу». Об этом рассказал чемпион в интервью на ринге после поединка.