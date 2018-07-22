На Киевщине 120 детей отдохнули в православном лагере "Вифлеем"

В селе Зазимье Броварского района Киевской области с 16 по 20 июля состоялся традиционный православный детский лагерь "Вифлеем".

В течение пяти дней лагеря 120 детей и молодежи принимали активное участие в насыщенной программе, которая включала в себя утренние и вечерние молитвы, зарядку, различные спортивные и интерактивные игры, интересные квесты, беседы со священниками, вечернюю кинополяну, плавание на катамаране, верховую езду на лошадях и участие в Божественной литургии в женском монастыре в честь преподобномученицы Елизаветы на берегу Десны. Об этом сообщает сайт Бориспольской епархии УПЦ.

В этом году лагерь посетил управляющий епархией митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, который благословил участников лагеря и спел вместе с детьми Гимн.

В последний день лагерь посетил Юрий Лифансе, который представляет в Украине международную общину Святого Эгидия. Он рассказал участникам лагеря как важно не бояться делать добрые дела в своей жизни и проявлять милосердие к людям, которые нас окружают.

Участники лагеря и вожатые продемонстрировали подготовленные отрядами театральные постановки и свои индивидуальные таланты.

Завершился лагерь благодарственным молебном и вручением благодарностей и грамот участникам.

В лагере некоторые дети впервые приступили к таинству исповеди и причастия.