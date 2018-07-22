На Киевщине 120 детей отдохнули в православном лагере "Вифлеем"

00:36, 22 июля 2018
Общество
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В течение пяти дней в лагере отдохнули 120 детей / boryspil-eparchy.org

В течение пяти дней лагеря 120 детей и молодежи принимали активное участие в насыщенной программе, которая включала в себя утренние и вечерние молитвы, зарядку, различные спортивные и интерактивные игры, интересные квесты, беседы со священниками, вечернюю кинополяну, плавание на катамаране, верховую езду на лошадях и участие в Божественной литургии в женском монастыре в честь преподобномученицы Елизаветы на берегу Десны. Об этом сообщает сайт Бориспольской епархии УПЦ.

/ boryspil-eparchy.org

В этом году лагерь посетил управляющий епархией митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, который благословил участников лагеря и спел вместе с детьми Гимн.

В последний день лагерь посетил Юрий Лифансе, который представляет в Украине международную общину Святого Эгидия. Он рассказал участникам лагеря как важно не бояться делать добрые дела в своей жизни и проявлять милосердие к людям, которые нас окружают.

/ boryspil-eparchy.org

Участники лагеря и вожатые продемонстрировали подготовленные отрядами театральные постановки и свои индивидуальные таланты.

Завершился лагерь благодарственным молебном и вручением благодарностей и грамот участникам.

В лагере некоторые дети впервые приступили к таинству исповеди и причастия.

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