В Кременчуге протестуют против строительства собора УПЦ КП на центральной площади

Кременчужане против того, чтобы на площади Победы Украинская православная церковь Киевского патриархата строила собор, разрушенный в советское время.

Чтобы выразить свой протест, 22 июля жители города соберутся на площади около горисполкома, сообщает сайт города Кременчуга "05366.com.ua".

Начало митинга назначено на 15:00.

«Акция протеста против попытки застроить единственную пригодную площадь для проведения мероприятий в нашем городе. Застройку собирается провести УПЦ КП, несмотря на то, что ей уже неоднократно отказывали в застройке именно основной площади города и предлагали выбрать место для собора», - сообщают организаторы протестного митинга.