В Одессе состоится концерт церковной и светской музыки, посвященный 1030-летию Крещения Руси

12:22, 21 июля 2018
Общество
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Перед одесситами выступит сводный хор Одесской епархии УПЦ / eparhiya.od.ua

В праздничной программе примут участие церковные и светские творческие коллективы, сообщает "Православная Одесса".

Перед одесситами выступит сводный хор Одесской епархии УПЦ, хореографические и вокальные коллективы города Одессы.

Концерт начнется возле памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре в 18.00 29 июля. 

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