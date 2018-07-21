В Одессе состоится концерт церковной и светской музыки, посвященный 1030-летию Крещения Руси
12:22, 21 июля 2018Общество
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Перед одесситами выступит сводный хор Одесской епархии УПЦ / eparhiya.od.ua
В воскресенье, 29 июля, в Одессе состоится концерт, посвящённый 1030-летию Крещения Киевской Руси.
В праздничной программе примут участие церковные и светские творческие коллективы, сообщает "Православная Одесса".
Перед одесситами выступит сводный хор Одесской епархии УПЦ, хореографические и вокальные коллективы города Одессы.
Концерт начнется возле памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре в 18.00 29 июля.
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