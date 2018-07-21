В Одессе состоится концерт церковной и светской музыки, посвященный 1030-летию Крещения Руси

В воскресенье, 29 июля, в Одессе состоится концерт, посвящённый 1030-летию Крещения Киевской Руси. В праздничной программе примут участие церковные и светские творческие коллективы, сообщает "Православная Одесса". Перед одесситами выступит сводный хор Одесской епархии УПЦ, хореографические и вокальные коллективы города Одессы. Концерт начнется возле памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре в 18.00 29 июля.

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