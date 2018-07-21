В Луцке почтили память освободителей Волыни от нацистских захватчиков

Вчера, 20 июля, на Мемориале Вечной Славы в Луцке состоялись торжественные мероприятия, посвященные годовщине освобождения Волынской области от фашистских войск.

В торжествах вместе с немногими ветеранами почтенного возраста – свидетелями тех событий – приняли участие представители власти, общественности и священнослужители, сообщает сайт Волынской епархии УПЦ.

По благословению управляющего Волынской епархией УПЦ епископа Нафанаила, в этот день почтили освободителей священнослужители епархии и студенты Волынской духовной семинарии. К подножию памятника Неизвестному солдату священнослужители возложили траурный венок.

Панихиду по погибшим военнослужащими и мирными жителями возглавил председатель епархиального отдела «Церковь и общество» протоиерей Александр Богданов. Во время молитвы пел хор студентов Волынской духовной семинарии.

Как сообщает "Первый канал социальных новостей", по опубликованной статистике, во время войны погибли 165 тысяч мирных жителей Волыни и немало военных. При освобождении Волыни погибли почти 26 тысяч советских военнослужащих, хотя, как свидетельствуют различные источники, в том числе ветераны, эта цифра может быть больше в два с половиной раза.

После освобождения Волынского края более полутора тысяч волынян продолжили борьбу с нацистами в Польше, Германии, Восточной Пруссии, Прибалтике. Почти каждый третий не вернулся к родному дому.