На Львовщине отреставрируют росписи двух старинных храмов

Департамент архитектуры и развития градостроительства ЛОГА определился с подрядчиками реставрации стенописей и иконописей памятников национального значения в Дрогобыче.

Как сообщает "Zaxid.net", речь идет о церковь Воздвижения Честного Креста 1661 года и церковь св. Юра 1678 года. Результаты обоих тендеров опубликованы в системе публичных закупок Prozorro.

В тендере на реставрацию стенописи церкви Воздвижения Честного Креста победило государственное предприятие «Украинский региональный специализированный научно-реставрационный институт "Укрзападпроектреставрация"» за 5 млн 54 тысяч грн. За эти деньги институт должен укрепить разрушенную древесину, замуровать трещины в древесине опилками, обработать древесину специальной пропиткой, удалить грязь, копоть и плесень с икон и стенописей, а также тонировать утраченные элементы живописи.

Церковь Воздвижения Честного Креста в Дрогобыче – это памятник архитектуры национального значения. Впервые была построена в 1496 году, но во время татарского нашествия в 1599 году сгорела. Восстановили храм в 1661 году.

Стенописи и иконописи храма св. Юра будет реставрировать ООО «Львовское специальное научно-реставрационное проектно-производственное управление "Львов-Реставрация"» за 5,9 млн грн, которое ранее уже побеждало в тендерах на реставрацию балконов и подъездов в исторической части Львова.

Церковь св. Юра – это памятник архитектуры национального значения. Первоначально она была построена в селе Надиев возле Долины Ивано-Франковской области. В 1657 году ее перенесли в Дрогобыч и установили на месте церкви, которая когда-то сгорела. У1678 году к ней пристроили колокольню.