На территории Ужгородского замка начались раскопки средневековой церкви (видео)
13:39, 20 июля 2018Общество
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Ужгородский замок / zkmuseum.com
На территории Ужгородского замка начались раскопки.
Их проводят студенты-практиканты первого курса исторического факультета УжНУ вместе с учениками археологического кружка Закарпатского центра туризма, сообщают UA-Reporter.com и "Тиса-1".
Объект нынешнего археологического исследования - руины средневековой церкви, которая расположена в крепости.
За 4 дня работы студенты нашли несколько неповрежденных захоронений, датированных XVIII веком.
Среди находок - монета, медальон, кости и черепа. Археологическая экспедиция в Ужгородском замке продлится три недели.
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