На территории Ужгородского замка начались раскопки средневековой церкви (видео)

На территории Ужгородского замка начались раскопки. Их проводят студенты-практиканты первого курса исторического факультета УжНУ вместе с учениками археологического кружка Закарпатского центра туризма, сообщают UA-Reporter.com и "Тиса-1". Объект нынешнего археологического исследования - руины средневековой церкви, которая расположена в крепости. За 4 дня работы студенты нашли несколько неповрежденных захоронений, датированных XVIII веком. Среди находок - монета, медальон, кости и черепа. Археологическая экспедиция в Ужгородском замке продлится три недели.

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