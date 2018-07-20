На территории Ужгородского замка начались раскопки средневековой церкви (видео)

13:39, 20 июля 2018
Общество
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Ужгородский замок / zkmuseum.com

Их проводят студенты-практиканты первого курса исторического факультета УжНУ вместе с учениками археологического кружка Закарпатского центра туризма, сообщают UA-Reporter.com и "Тиса-1".

Объект нынешнего археологического исследования - руины средневековой церкви, которая расположена в крепости.

За 4 дня работы студенты нашли несколько неповрежденных захоронений, датированных XVIII веком.

Среди находок - монета, медальон, кости и черепа. Археологическая экспедиция в Ужгородском замке продлится три недели.

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