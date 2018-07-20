В Одессе начинаются мероприятия, посвященные 1030-летию Крещения Руси.

Об этом сообщает Odessit.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Они открылись 18 июля открытым уроком религиоведения «История украинской церкви» в библиотеке-филиале № 8.

В Свято-Иверском мужском монастыре проведут освящение храма Преподобного Серафима Саровского. В храмах города пройдут Божественные литургии, в Свято-Успенском кафедральном соборе состоится молебен перед Касперовской иконой Божией Матери.

Кроме того, в библиотеках города состоятся кинематографические часы, выставки по истории религии, уроки духовности, православные чтения, экспозиции и книжные выставки. В учебных заведениях намечены тематические часы общения, лекции и круглые столы «Крещение Киевской Руси – Украины и его историческое значение». Соответствующее распоряжение о проведении мероприятий подписал Одесский городской голова 23 июня.