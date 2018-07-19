Представители власти и Церквей договорились, как будут праздновать 1030-летие Крещения Руси

Сегодня, 19 июля, состоялось заседание Организационного комитета по подготовке празднования 1030-летия Крещения Руси, во время которого представители власти и религиозных организаций обсудили вопрос проведения мероприятий в дни юбилейных торжеств.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, заседание комитета состоялось в Доме Правительства под председательством Вице-премьер министра Украины П. Розенко и Заместителя Главы Администрации Президента Украины Г. Павленко.

Среди представителей власти на заседании присутствовали Министр культуры Украины Е. Нищук, руководители полиции, профильных министерств и ведомств.

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, в заседании оргкомитета приняли участие председатель Синодального информационно-просветительского отдела архиепископ Климент и епископ Николай.

Члены оргкомитета, в который вошли и представители религиозных организаций, обсудили ряд вопросов, связанных с организацией массовых мероприятий с участием верующих граждан и гостей нашей страны.

Заместитель Председателя Национальной полиции В. Фацевич сообщил, что в праздничные дни обеспечением порядка в Киеве будут заниматься более 3 тысяч полицейских и около 1,5 тысячи военнослужащих.

Было отмечено, что для торжественного молебна на Владимирской горке и Крестного хода верующих УПЦ 27 июля определенное время с 11.00 до 16.30.

Также представители Оргкомитета рассказали о приглашении иностранных делегаций для участия в праздновании. В частности, сообщено, что ожидается прибытие делегации Константинопольского Патриархата в составе Митрополита Гальского Эмануила, епископа Чикагского Даниила и епископа Эдмонтонского Илариона.