В Нежине во дворе храма археологи обнаружили кладбище, которому как минимум 150 лет

В Нежине раскопали кладбище, которому около 150 лет.

Как сообщает "Правда тут", археологические исследования проводились для будущей реставрации Спасо-Преображенского храма. К работам привлекались студенты-практиканты и столичные архитекторы, которые осмотрели памятник и начали собирать документацию, необходимую при дальнейшем восстановлении здания.

Исследуя историю Спасо-Преображенского храма, местные археологи наткнулись на кладбище, которому как минимум 150 лет. Искатели древностей зафиксировали 6 погребений: 5 взрослых и 1 детское. Найдённые человеческие останки перезахоронили во дворе церкви. Заупокойную литию провёл настоятель Спасо-Преображенского храма отец Пётр. Впоследствии на месте насыпи возведут деревянный крест.

«Это человеческие останки, к которым нужно относиться с уважением в любом случае», - отмечает глава Нежинского археологического общества Иван Кедун.

По его словам, кладбище имеет как минимум три яруса (слоя захоронений). Последние из них, попавших в шурф, датируются первой половиной XX века.

«Основная часть тел ранее была похоронена по христианскому ориентированию (запад-восток). Есть и такие, которые расположены неправильно, - это верхний ярус, молодые. Сложилось впечатление, что просто вырыли яму и забросали покойников землёй. Местные жители говорили, что на этом месте хоронили расстрелянных в советское время. Скорее всего, так и было. Вероятно, это связано с периодом утверждения советской власти или действий КГБ», - рассказывает Иван Кедун.

Найденные человеческие останки сохранились довольно неплохо. В то же время, не считая гвоздей от гроба, у тел не заметили остатков украшений или любого другого сопроводительного инвентаря.

«Здесь могли быть похоронены как священнослужители, простые горожане, так и казаки, пострадавшие от какой-то эпидемии или жертвы политических репрессий - кто угодно. Это отдельная тема для исторического исследования, требующая работы с архивами, которые могут пролить свет на то, кто лежит на этом кладбище », - отмечает заведующий отделом археологии Нежинского краеведческого музея Алексей Пархоменко.

Кроме захоронений, археологи обнаружили фундамент притвора Спасо-Преображенского храма, датированный XVII веком. Исследования показывают, что в процессе создания церкви обнаруженный участок несколько раз перестраивался. После возведения притвора над ним впоследствии была пристроена наземная галерея XVIII века, вход в которую вёл от колокольни к церкви.

Археологи завершили исследовать историю Спасо-Преображенского храма и собираются перейти к обследованию новых археологических зон города.