В Крыму восстановят церковь, которая была разрушена при землетрясении в 1927 году

Разрушенный в Крыму в 1927 году во время землетрясения храм Вознесения Господня в Ливадии будет восстановлен.

Об этом сообщает kafanews.com со ссылкой на пресс-службу администрации Ялты.

Землетрясение, которое произошло в сентябре 1927 года, было самым мощным на территории полуострова. К примеру, в районе Ялты было разрушено более 70% построек. Пострадали Воронцовский дворец в Алупке и замок «Ласточкино гнездо».

«Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь благословил восстановление церкви Вознесения Господня в Ливадии. Он принял участие в закладке капсулы на месте разрушенного ранее храма, который будет воссоздан как памятник 100-летию трагической гибели царской семьи», - говорится в сообщении.

Отмечается, что власти Ялты приняли решение о выделении епархии участка для строительства этого культового сооружения. В основании храма была заложена капсула с посланием для будущих поколений верующих. Строители уже выполнили все необходимые укрепительные работы и нулевой цикл работ - возведено бетонное основание будущего храма. Предположительные сроки сдачи храма и сумма, необходимая на его восстановление, не называются.

Церковь Вознесения Господня в южнобережном поселке Ливадии была воздвигнута по проекту архитектора Альфонса Венсана в 1876 году при поддержке императрицы Марии Александровны. Она была построена для всех, кто проживал и трудился в ее летнем имении.

В 1927 году после землетрясения остов разрушенной церкви был разобран горожанами на стройматериалы.