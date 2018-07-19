В Чернигове археологи раскопали древнее христианское семиярусное кладбище

В Чернигове на мысе Елецкой горы местные археологи во время раскопок обнаружили христианское семиярусное кладбище, которое действовало на территории города с XIV по XIX века.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила кандидат исторических наук, доцент института истории, этнологии и правоведения Национального университета Черниговский коллегиум Елена Черненко.

Черненко отметила, что это кладбище не обозначено ни на одном из планов Чернигова и не упоминается в письменных источниках.

"Среди могил в материке удалось обнаружить остатки более древних объектов (ям и сооружений): Х – начала XI века. и XII – начала XIII века. С этими объектами связаны, кроме многочисленных обломков керамики, находки импортной посуды, предметов быта (ключи, ножи, пряслица), удочки и огниво, копоушка, некоторые другие вещи", – отметила историк.

По ее словам, эта находка лишь подтверждает то, что после монгольского нашествия (не ранее XIV в.) на этом участке сформировалось христианское кладбище. Черненко добавила, что это кладбище функционировало на протяжении многих веков, в результате чего и образовалось целых семь этажей.

Также историк предположила, что, в связи с тем, что на кладбище есть много детских могил, оно не было монастырским. Около могил археологи также нашли крестик XVIII века, две «дымленные» миски того же времени и другие предметы быта.