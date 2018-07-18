В Крыму вандалы разрушили мусульманское кладбище

23:26, 18 июля 2018
Общество
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На мусульманском кладбище вандалы разрушили около 15 надгробий / islam-today.ru

Как со ссылкой на местных жителей сообщил крымскотатарский активист Нариман Джелял, инцидент произошел накануне, 17 июля, передает Islam-today.

Жители деревни, по его словам, уже обратились в правоохранительные органы и органы местного самоуправления.

Отмечается, что это – далеко не первый случай атаки вандалов на мусульманские погосты, причем виновники погромов ни разу так и не были найдены.

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