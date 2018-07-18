В Крыму вандалы разрушили мусульманское кладбище

На мусульманском кладбище в поселке Багерово Ленинского района Крыма неизвестные вандалы разрушили около 15 надгробий.

Как со ссылкой на местных жителей сообщил крымскотатарский активист Нариман Джелял, инцидент произошел накануне, 17 июля, передает Islam-today.

Жители деревни, по его словам, уже обратились в правоохранительные органы и органы местного самоуправления.

Отмечается, что это – далеко не первый случай атаки вандалов на мусульманские погосты, причем виновники погромов ни разу так и не были найдены.