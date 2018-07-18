В Харькове презентовали детскую Библию шрифтом Брайля

Вчера, 17 июля, в Харькове состоялась презентация Библии для детей, которая написана шрифтом Брайля.

Издание приурочено к году Библии в Украине и посвящено Блаженной памяти Патриарха Любомира (Гузара), который на склона лет также боролся с болезнью, связанной с потерей зрения, сообщает "Католический обозреватель".

Библия написана таким образом, что сначала ребенок будет нуждаться в ознакомлении с самим текстом – обычным и шрифтом Брайля, а после уже сможет отчитать и сами рисунки, которые также нанесены на материал этим самым шрифтом.

“Это не обычная книга, ведь Библия – это Слово Божье, которое несет в себе свет, – подчеркнул Экзарх Харьковский УГКЦ Василий. – Поэтому это книга не только какая-то учебная или познавательная, но прежде всего - это Слово Божье”.

Экзарх Харьковский также пожелал, “чтобы через эту книгу Господь открыл детям глаза их сердца. Чтобы этот свет Слова Божьего открыл глаза души, чтобы эти дети шли путем веры, надежды, любви и спасения.”