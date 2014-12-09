4 декабря в Днепропетровске состоялась презентация социального ролика о примирении на Украине, в котором снялись представители всех религиозных конфессий и общин Днепропетровской области. Фильм создан общиной храма в честь иконы Божией Матери «Иверская» Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви (настоятель – протоиерей Николай Несправа) при содействии благотворительного фонда «Остров надежды», сообщает пресс-служба Днепропетровской епархии УПЦ.

Этой теме была посвящена пресс-конференция, проведенная в информационном агентстве «Мост-Днепр». В брифинге приняли участие: генеральный директор Днепропетровской областной государственной телерадиокомпании Валентин Чангли, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Иверская» протоиерей Николай Несправа и представитель еврейской общины Днепропетровска Олег Ростовцев.

Гендиректор ДОГТРК Валентин Чангли рассказал об окончании съемок социального ролика о примирении на Украине и подчеркнул, что никто из представителей религиозных общин Днепропетровской области не отказался от участия в его съемках. «Сегодня только закончились съемки. К понедельнику, 8 декабря, ролик будет готов и его можно будет увидеть. Хотелось бы сказать, что этот ролик уникален тем, что в его создании принимали участие практически все представители нашей многонациональной и многорелигиозной Днепропетровской области. От участия в этом ролике никто не отказался: ни представители греческой общины, ни армянская община, ни православные христиане, ни католики, ни иудеи, ни мусульмане», – сказал он.

Священнослужитель Днепропетровской епархии о. Николай отметил, что в ролике одним из важных символов является хлеб. «Как только началась война, наша епархия активно начала заниматься содействием и помощью пострадавшим людям. Первый удар, который мы на себя приняли, когда приехало множество беженцев – нужно было им оказать гуманитарную и социальную помощь. И до сих пор мы оказываем эту поддержку и помощь. Та земля, которая окроплена благодатной росой, дарит благословенный хлеб, земля, которая выжжена и окроплена кровью, не сможет родить хлеб», – подчеркнул священник.

Представитель еврейской общины Олег Ростовцев сообщил, что «Еврейская община молится о том, чтобы был мир и на земле Украины, и на земле Израиля и на земле других стран мира. Говоря о мире, нужно обращаться, в первую очередь, к тем, кто начинает войну и кто ее продолжает. Остановитесь! Кровь, которую вы проливаете, всегда будет на ваших руках», – сказал он.