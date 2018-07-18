На Франковщине суд оштрафовал священника УГКЦ за пьяную езду и запретил ему год водить авто

Калушский горрайонный суд оштрафовал на 10 200 гривен священника УГКЦ Сергея Бусела, который устроил погоню с патрульными полицейскими и попал в ДТП в Ивано-Франковске.

Как сообщает "Курс", суд запретил Сергею Буселу год управлять транспортными средствами. Такое наказание священник получил за совершение административного правонарушения по ст. 130 КУОаП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения).

19 апреля на перекрестке улиц Галицкая – Калужское шоссе в Ивано-Франковске произошло ДТП. Водитель "Шкода Октавия" убегал от патрульных и въехал в грузовик. За рулем автомобиля был священник Сергей Бусел, который служит в церкви Введения в храм Пресвятой Богородицы УГКЦ в селе Пойло. В крови священника обнаружили 1,19 промилле алкоголя.

На судебное заседание правонарушитель не явился, ходатайств об отложении не подавал. Поэтому, руководствуясь ст. 268, судья Олег Мигович рассмотрел дело без него.

Вина отца, говорится в постановлении суда, доказана протоколами об административных правонарушениях и выводом Ивано-Франковского областного наркологического диспансера о том, что Сергей Бусел находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также отец должен уплатить 352 гривны судебного сбора.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционном суде Ивано-Франковской области.