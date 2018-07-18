На Франковщине суд оштрафовал священника УГКЦ за пьяную езду и запретил ему год водить авто

14:50, 18 июля 2018
Общество
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На Франковщине суд оштрафовал священника УГКЦ / kurs.if.ua

Калушский горрайонный суд оштрафовал на 10 200 гривен священника УГКЦ Сергея Бусела, который устроил погоню с патрульными полицейскими и попал в ДТП в Ивано-Франковске.

Как сообщает "Курс", суд запретил Сергею Буселу год управлять транспортными средствами. Такое наказание священник получил за совершение административного правонарушения по ст. 130 КУОаП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения).

19 апреля на перекрестке улиц Галицкая – Калужское шоссе в Ивано-Франковске произошло ДТП. Водитель "Шкода Октавия" убегал от патрульных и въехал в грузовик. За рулем автомобиля был священник Сергей Бусел, который служит в церкви Введения в храм Пресвятой Богородицы УГКЦ в селе Пойло. В крови священника обнаружили 1,19 промилле алкоголя.

На судебное заседание правонарушитель не явился, ходатайств об отложении не подавал. Поэтому, руководствуясь ст. 268, судья Олег Мигович рассмотрел дело без него.

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Вина отца, говорится в постановлении суда, доказана протоколами об административных правонарушениях и выводом Ивано-Франковского областного наркологического диспансера о том, что Сергей Бусел находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также отец должен уплатить 352 гривны судебного сбора.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционном суде Ивано-Франковской области.

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