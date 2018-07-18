На Тернопольщине все деревянные храмы покажут на интерактивной карте

Началось создание интерактивной карты, на которой отображаться все деревянные храмы Тернопольщины.

Усилия команды исполнителей проекта направлены на создание публичного картографического веб-приложения, которое будет показывать расположение всех деревянных храмов Тернопольщины на одной электронной карте, чем обеспечит внимание к развитию туризма области, проблемам сохранения деревянной архитектуры, сообщает "Реально".

Работают над проектом «Интерактивная карта деревянных храмов Тернопольщины» коллектив Благотворительного фонда MagneticOne.Org совместно со специалистами MagneticOne Municipal Technologies.

Первым шагом на пути реализации проекта станет создание актуальной базы данных деревянных храмов Тернопольской области с системой параметров, описывающих каждый объект.

Следующим этапом реализации проекта станет трансформация созданной базы данных в среде мощной картографии платформы ArcGIS, которая позволит послойно отображать деревянные храмы Тернопольщины на веб-карте по районам.