На выставке украинских старопечатных изданий в Виннице показали древние богословские книги

08:21, 18 июля 2018
Общество
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На выставке представлены книги административной и церковной тематики / vinnitsa.info

Экспонаты, отобранные из научной библиотеки архива, датируются XVI-XIX веками. Посвящена экспозиция 1030-летию крещения Киевской Руси. Выставка продлится еще две недели, сообщает "Вінниця.info".

/ vinnitsa.info

«Самая старая книга среди представленных здесь датируется 1520 годом, и это книга-объяснение философских трактатов святого Августина, которая содержит в себе черты схоластического Средневековья. Среди всех произведений печатного искусства, которые решили вынести на обозрение посетителей, больше всего насчитывается книг административной и церковной тематики» - сообщают организаторы выставки.

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