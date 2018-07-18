На выставке украинских старопечатных изданий в Виннице показали древние богословские книги
08:21, 18 июля 2018Общество
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На выставке представлены книги административной и церковной тематики / vinnitsa.info
В Государственном архиве Винницкой области проходит выставка украинских старопечатных книг.
Экспонаты, отобранные из научной библиотеки архива, датируются XVI-XIX веками. Посвящена экспозиция 1030-летию крещения Киевской Руси. Выставка продлится еще две недели, сообщает "Вінниця.info".
«Самая старая книга среди представленных здесь датируется 1520 годом, и это книга-объяснение философских трактатов святого Августина, которая содержит в себе черты схоластического Средневековья. Среди всех произведений печатного искусства, которые решили вынести на обозрение посетителей, больше всего насчитывается книг административной и церковной тематики» - сообщают организаторы выставки.
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