На выставке украинских старопечатных изданий в Виннице показали древние богословские книги

В Государственном архиве Винницкой области проходит выставка украинских старопечатных книг.

Экспонаты, отобранные из научной библиотеки архива, датируются XVI-XIX веками. Посвящена экспозиция 1030-летию крещения Киевской Руси. Выставка продлится еще две недели, сообщает "Вінниця.info".

«Самая старая книга среди представленных здесь датируется 1520 годом, и это книга-объяснение философских трактатов святого Августина, которая содержит в себе черты схоластического Средневековья. Среди всех произведений печатного искусства, которые решили вынести на обозрение посетителей, больше всего насчитывается книг административной и церковной тематики» - сообщают организаторы выставки.