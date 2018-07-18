Паломнический центр УПЦ проведет экскурсию «По стопам князя Владимира»

Бесплатную экскурсию «По стопам князя Владимира» по местам, связанным со святым Владимиром, проведет в Киеве Паломнический центр Украинской Православной Церкви незадолго до торжеств в честь 1030-летия Крещения Руси, в воскресенье 22 июля.

Начнется паломничество у стен университета, который когда-то носил имя святого князя, сообщает сайт Паломнического центра УПЦ.

«Мы увидим Владимирский собор, пройдем мимо Золотых ворот, построенных одним из потомков великого князя - Крестителя Руси. Большая часть маршрута будет пролегать по древней Владимирской улице. Именно на ней стоит знаковое сооружение - Софийский собор, который является одним из сакральных центров Киева», - сообщают организаторы.

Завершится экскурсия на Старокиевской горе - в центре так называемого «града Владимира». Там, возле фундамента Десятинной церкви, на камне высечены слова преподобного Нестора Летописца: «Откуда есть пошла Русская земля».

«Во время экскурсии мы будем говорить о Киеве - древнем и современном, о великом князе Владимире и о его выборе, изменившем на века судьбу Киевской Руси. Вы услышите необыкновенные истории об архитекторах и художниках, церковных деятелях и писателях. Все они любили Киев, и каждому из них Киев обязан своим нынешним лицом. Ждем всех, кто любит наш город!» - указано в анонсе.

Предварительная запись на экскурсию обязательна.