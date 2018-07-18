Нина Матвиенко выступила на открытии православного молодежного лагеря на Черниговщине
01:29, 18 июля 2018Общество
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Участников лагеря посетила певица Нина Матвиенко / orthodox.cn.ua
В понедельник, 16 июля в селе Гришовка на Черниговщине начал работу летний православный молодежный лагерь «На море Галелейском».
На открытии молодежного лагеря его участников посетила певица Нина Матвиенко, которая рассказала молодежи о своем жизненном опыте дороги к Богу и спела подборку украинских песен. Об этом сообщается на сайте Нежинской епархии УПЦ.
В летнем православном лагере «На море Галелейском» более ста юношей и девушек из всех районов Нежинской епархии собрались вместе для молитвы и отдыха на живописном месте вблизи реки Трубин.
Вместе дети проводят время в купании и спортивных играх. Священники епархии проводят с молодежью духовные беседы и отвечают на многочисленные вопросы, которые ее интересуют.
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