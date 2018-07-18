Нина Матвиенко выступила на открытии православного молодежного лагеря на Черниговщине

В понедельник, 16 июля в селе Гришовка на Черниговщине начал работу летний православный молодежный лагерь «На море Галелейском».

На открытии молодежного лагеря его участников посетила певица Нина Матвиенко, которая рассказала молодежи о своем жизненном опыте дороги к Богу и спела подборку украинских песен. Об этом сообщается на сайте Нежинской епархии УПЦ.

В летнем православном лагере «На море Галелейском» более ста юношей и девушек из всех районов Нежинской епархии собрались вместе для молитвы и отдыха на живописном месте вблизи реки Трубин.

Вместе дети проводят время в купании и спортивных играх. Священники епархии проводят с молодежью духовные беседы и отвечают на многочисленные вопросы, которые ее интересуют.