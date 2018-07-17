Студентов Харьковского национального университета благословили на учебные полеты

С 16 июля на базе воинской части Умани в течение двух месяцев будут проводиться учебные полеты студентов 3-го курса Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба.

По приглашению командира военной комендатуры архиепископ Уманский и Звенигородский Пантелеимон совершил молебен перед началом доброго дела, а также благословил личный состав и освятил боевые машины. Об этом сообщается на сайте Уманской епархии УПЦ.

В конце владыка обратился к присутствующим со словами напутствия и пожелал каждому военнослужащему несокрушимой веры, терпения и здоровья в их ответственном служении.

"Освящение - это в первую очередь посвящение, когда мы приносим Богу свою жизнь, труд, время и силы. Поэтому необходимо освящать все, что связано с деятельностью человека. Здесь же, в Вооруженных силах, освящение имеет еще более высокий смысл - посвящение на служение Родине", - отметил архиерей.