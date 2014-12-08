В Киеве банк отказался открыть расчетный счет общине храма УПЦ
В одном из киевских филиалов французского банка Сredit Аgricole отказались открыть расчетный счет общине храма Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает в своем блоге Андрей Герман.
По его утверждению, причиной такого шага стало нежелание представителя банковского учреждения идти на сотрудничество именно с УПЦ.
Данный инцидент стал скорее всего инициативой конкретного служащего Сredit Аgricoleи не является отражением какой-либо целенаправленной политики финансового учреждения в отношении УПЦ.
Руководству банка будет отправлен соответствующий запрос.
Согласно статье 1067 главы 72-й Гражданского кодекса, банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, который обратился с предложением открыть счет на объявленных банком условиях, которые отвечают закону и банковским правилам.
Банк не имеет права отказать в открытии счета, совершение соответствующих операций за которым предусмотрен законом, учредительными документами банка и предоставленной нему лицензией, кроме случаев, если банк не имеет возможности принять на банковское обслуживание или если такой отказ допускается законом или банковскими правилами.
В случае необоснованного уклонения банка от заключения договора банковского счета клиент имеет право на защиту.
По материалам "Православие и жизнь".