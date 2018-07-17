На Закарпатье благословили военнослужащих, которые отбывают на восток Украины

В пятницу, 13 июля, в Ужгороде состоялось очередное отправление группы военнослужащих Ужгородского зонального отдела Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины на Восток Украины, на Операцию объединенных сил (ООС).

По приглашению руководства Отдела участие в мероприятии принял глава отделения Ужгородского района Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины Мукачевской епархии протоиерей Петр Бабьяк, сообщает сайт Мукачевской епархии УПЦ.

Священник совершил обряд освящения военнослужащих, которые отбывают для выполнения задач по назначению на территории Луганской области.

В словах проповеди отец Петр призвал всех к добросовестному несению военной службы и пожелал военнослужащим счастливого возвращения домой.