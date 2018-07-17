Православный лагерь на Винниччине принял на отдых детей из Донецкой области

В Винницу 14 июля прибыли дети из населенных пунктов Жованка и Бахмутка Донецкой области, которые находятся в непосредственной близости от линии разграничения.

Во время пребывания на Винниччине дети ознакомятся с ее культурными, историческими и духовными достопримечательностями и проведут десять дней в православном детском лагере «Анфилада на Днестре», который организует Винницкая епархия в Могилев-Подольском районе, вблизи древнего Лядовского скального монастыря. Об этом сообщается на сайте Винницкой епархии УПЦ.

Приезд детей организовали и представители Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и общественной организации «Союз ветеранов Воздушно-десантных войск Винниччины».

В Виннице дети побывали в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, затем состоялась поездка на катере по реке Южный Буг.

На следующий день гости из Донецкой области посетили Свято-Троицкий Браиловский монастырь и побывали в музее композитора Петра Чайковского в Браилове.

В этот же день дети имели возможность увидеть еще одну подольскую обитель – женский монастырь в честь Барской иконы Пресвятой Богородицы в г. Бар.

16 июля дети переехали в Могилев-Подольский и влились в большую дружную семью лагеря «Анфилада», который начал свою работу в Лядове под руководством архимандрита Аркадия (Сенчуковского).