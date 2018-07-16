В Украине собираются зарегистрировать «Пылающуюя Церковь Матриархального Патриархата»

В Украине собираются официально зарегистрировать церковь Владыки Света Р’Глора, который является персонажем саги Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени"

Об этом сообщил на своей странице в Facebook активист Юрий Гудименко, передает "ДС"

"Мы создали церковь. Настоящую. Со всей этой вот бюрократией, регистрацией и официозом. Сегодня собрали подписи, в понедельник к нотариусу, потом дальше по инстанциям, вплоть до появления по всех официальных списках религиозных организаций государства Украина. И это церковь Владыки Света. Да, того самого. Р'Глора, Владыки Света, Огненного бога из "Игры престолов". Да, "ночь темна и полна ужасов", да, Мелисандра, да, жертвы и сожжения направо и налево", - написал он.

Кроме того, он уточнил, что официальное название церкви - Пылающая Церковь Матриархального Патриархата, сокращенно - ПЦ МП.

"И если вам кажется какое-то созвучие с УПЦ МП, то вам, конечно, не кажется. Во-первых, если МП придёт в ПЦ, мы плакать не будем, а во-вторых, свет несёт только церковь, которая горит. Или, например, жжёт. А мы как раз жжём. Напалмом", - уточнил активист.

"Святыми книгами" для новосозданной церкви послужат пять томов "Песни льда и пламени", а иконы создал иллюстратор из Харькове.