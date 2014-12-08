В Киеве в день святого Николая откроют главную елку страны - с белыми голубями и игрушками в форме домиков

В Киев привезли главную новогоднюю елку страны.

Как сообщает сайт Folk Ukraine – организатора празднования в Киеве встречи Нового 2015 года, живую елку высотой 24 метра подарила столице городские власти Ивано-Франковска.

Новогоднее дерево везли в Киев почти сутки. «Преодолев все препятствия, в воскресенье вечером елка все же прибыла на Софийскую площадь, где, собственно, и состоятся все новогодние и рождественские праздники», - отмечается в сообщении.

Как напоминают организаторы, официальное открытие главной новогодней елки состоится 19 декабря в 18.00, в день Святого Николая. Будут украшать елку белые голуби, как символ мира и доброй вести, игрушки с украинским орнаментом, а также игрушки в форме домиков, символизирующих семейный уют и теплоту.

Предусмотрено, что новогодняя елка будет стоять на Софийской площади до Крещения.

После праздников ствол елки планируется распылить на поперечные срезы 5-7 см, которые можно будет покрыть лаком или краской и использовать в декоре как подставку или изготовить какое-то украшение для дома. Все дощечки после новогодних праздников будут представлены на аукционе. Вырученные средства от всех лотов будут перечислены в детские дома. Каждый, кто приобретет дощечку, сможет сам избрать детский дом, куда пойдут деньги, а также проверить их поступление, отмечают в Folk Ukraine.