В Киеве из-за мероприятий, посвященных 1030-летию Крещения Руси ограничат движение транспорта

В связи с проведением мероприятий, посвященных 1030-летию Крещения Руси в Киеве 24, 27 и 28 июля ограничат движение всех видов транспорта на ряде улиц.

Об этом говорится в распоряжении Киевского городского головы Виталия Кличко.

Отмечается, что 24 июля с 12.00 до 13.00 будет ограничено движение всех видов транспорта на Андреевском спуске (от дома №23 до пл. Михайловской), пл. Михайловской и на ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до ул. Костельной).

27 июля с 11.00 до 16.30 ограничат движение по ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской к пл. Европейской), ул. Крещатик (от пл. Михайловской к пл. Европейской), на Владимирском спуске (от пл. Почтового к пл. Европейской), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. М. Грушевского), вул. М. Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

28 июля с 12.00 до 13.30 будет запрещено движение транспорта на бульваре Тараса Шевченко (от дома №20 к дому №14), ул. Владимирской (от буд. №56 до пл. Софийской), Владимирском проезде (от пл. Софийской до пл. Михайловской).

В КГГА обратились к Нацполиции с просьбой обеспечить общественный порядок и организовать схемы организации дорожного движения на период проведения указанных мероприятий.