Кличко рассказал, как изготавливают скульптуру Ильи Муромца для столичного парка (видео)

В Киеве на Трухановом острове установят памятник богатырю времен Киевской Руси Илье Муромцу.

Как написал Виталий Кличко на своей странице в Фейсбук, памятник создают по уникальной технологии: части для форм скульптуры, которые затем заливают бронзой, изготавливали с помощью 3D-принтера.

Кличко объяснил, что без применения такого принтера работы могли затянуться на несколько лет. Эту уникальную технологию предложил скульптор Владимир Журавель.

«Сначала скульптуру богатыря, для образа которого позировал Василий Вирастюк, вылепили, потом отсканировали и с помощью специальной программы создали 3D-модель. Далее каждую деталь будущего памятника печатали на 3D-принтере, чтобы подготовить формы для литья Ильи в бронзе», - заявил Кличко.

Памятник будет 11 метров высотой вместе с холмом и гранитным постаментом. Установят скульптуру в парке «Муромец» в столице.

«Не думаю, что стоит спорить, нужен ли нам памятник Муромцу или нет. Илья Муромец, который, по преданию, родился под Черниговом, служил князю Владимиру, охранял Киев и похоронен в Киево-Печерской лавре, это наш богатырь, это наша история. [...] Поэтому Муромец будет стоять в Киеве, на территории Труханова острова, там, где когда-то располагалась дружина князя Владимира», - подчеркнул мэр столицы.