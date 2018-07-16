На Волыне пройдет православный молодежный фестиваль «Фавор»
00:37, 16 июля 2018Общество
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К участию приглашается молодежь в возрасте от 15 лет / volyn.church.ua
На Волыне 16-21 июля пройдет православный молодежный фестиваль.
Православный молодежный фестиваль активного отдыха и личного развития «Фавор» уже традиционно состоится на живописном побережье озера Тросное вблизи села Карасин Маневицкого района, сообщает сайт Волынской епархии УПЦ.
К участию приглашается молодежь в возрасте от 15 лет.
Чтобы принять участие в фестивале «Фавор», необходимо предоставить медицинскую справку (форма 079 / у) и сделать взнос в сумме 200 гривен.
С более детальными условиями участия в фестивале можно ознакомиться на сайте Волынской епархии.
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