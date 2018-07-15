На Житомирщине в многодетной семье крестили сразу 8 детей

22:15, 15 июля 2018
Общество
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В многодетной семье крестили сразу 8 детей / tsn.ua

За кумовьев мать Наталья взяла друзей и знакомых из Киева, Закарпатья и родного поселка. Даже священник стал крестным сразу двоих детишек. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Посмотреть на необычное действо собралось чуть не все село. Мать детей, 35-летняя Наталья, наблюдает с порога, ведь на таинстве ей быть нельзя. По ее словам, из девяти детей крещен был только старший - 14-летний Назарий. За домашними хлопотами крестины других постоянно откладывали.

Крестных родителей собирали по всей Украине. Двух Яремчуков за крестников взял сам священник. Напоминает, теперь у кумовьев Наталии много обязанностей.

"Будут не только крестными родителями сегодня, а на протяжении всей своей жизни приведут к церкви, научат молитв, научат горячо верить в Бога", - говорит местный священник.

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