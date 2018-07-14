В церкви на Киевщине провели православный летний детский лагерь

На территории церкви в честь Покрова Божией Матери в селе Подолье на Киевщине был проведен многодневный летний детский лагерь.

Правосланий лагерь посещали около тридцати детей Киевщины и столицы, сообщает сайт Бориспольской епархии УПЦ.

По словам организаторов – уже десять лет подряд удается собрать детей вместе, провести замечательный уикенд в селе, а потом целый год ждать новой встречи.

«С помощью интересных и поучительных мастер-классов мы доносим детям, что церковь – это то место, где их всегда ждут, где можно вести себя естественно, и лелеять веру в Бога вместе со своими сверстниками», - рассказывает настоятель храма, протоиерей Александр Губенко.

В программе летнего лагеря были спортивные игры на свежем воздухе, традиционное чаепитие, перед которым - обязательная совместная молитва, а потом интересные занятия по рукоделию или оживленные состязания, а также песни всем коллективом под гитару.

Итогом занятий в театральной студии лагеря стал мини-спектакль, который прошел в это воскресенье после Божественной литургии.