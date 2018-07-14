В Софийском соборе реставрируют мозаики и фрески XI века
18:16, 14 июля 2018Общество
54 0
В Софийском соборе стартует реставрация мозаик, фресок и масляной живописи / religion.in.ua
В Софийском соборе стартует реставрация мозаик, фресок и масляной живописи XI века в южном крыле трансепта.
Такие работы проводятся здесь впервые за времена независимости, сообщает "Религия в Украине".
За чей счет происходит реставрация, какой объем работ предстоит выполнить реставрационной мастерской заповедника, результаты первых зондажных исследований, почему реставрируют именно этот участок, - ответы на эти и другие вопросы организаторы обещают дать на пресс-конференции 16 июля в 14.00 в Софийском Соборе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter