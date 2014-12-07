В Ессентуках прошла панихида в память о погибших в результате теракта

5 декабря в храме в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" в городе Ессентуки прошла панихида в память о погибших в результате террористического акта, совершенного на электропоезде "Кисловодск – Минеральные Воды" в городской черте Ессентуков 5 декабря 2003 года.

На панихиде вместе с прихожанами и сестрами милосердия молились родственники невинно убиенных в теракте и пострадавшие.

Настоятель храма протоиерей Алексий Стацюк обратился ко всем со словами:

"Мы никогда не должны забывать! Мы будем помнить и молится за тех, кто погиб в этой страшной трагедии! Царствие Небесное и вечный покой всем невинно убиенным!"

5 декабря 2003 года в вагоне пригородного электропоезда, следовавшего по маршруту Кисловодск-Минеральные Воды, произошел взрыв. 34 человека погибли на месте взрыва, позднее количество жертв возросло до 47 человек, в том числе 8 детей. Ранения различной степени тяжести получили более 180 человек.

Православие.Ru