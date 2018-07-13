Священник из Тернопольщини показал коллекцию фотографий рассветов
16:36, 13 июля 2018Общество
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Священник показал фото рассветов / facebook.com/oleksiyfilyk
Священник Алексей Филюк из села Шушковцы Тернопольской области решил собрать коллекцию фото рассветов и закатов.
Священнослужитель рассказал, что недавно прочитал о человеке, который в течение года коллекционировала рассветы, сообщает сайт города Тернополь.
"Довольно смешная мечта но до сентября месяца хочу воплотить ее в реальность и сделать коллекцию из ста фотографий", - написал отец Алексей в Facebook.
Он признается, что это невероятные ощущения и каждый рассвет или закат на родной земле по-особенному прекрасен.
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