Священник из Тернопольщини показал коллекцию фотографий рассветов

Священник Алексей Филюк из села Шушковцы Тернопольской области решил собрать коллекцию фото рассветов и закатов.

Священнослужитель рассказал, что недавно прочитал о человеке, который в течение года коллекционировала рассветы, сообщает сайт города Тернополь.

"Довольно смешная мечта но до сентября месяца хочу воплотить ее в реальность и сделать коллекцию из ста фотографий", - написал отец Алексей в Facebook.

Он признается, что это невероятные ощущения и каждый рассвет или закат на родной земле по-особенному прекрасен.