Возле Кирилловской церкви археологи обнаружили уникальные артефакты

Недалеко от Кирилловской церкви нашли уникальные артефакты.

Пока решается судьба археологических находок на Почтовой площади, археологи, проводившие раскопки возле сооружения XVIII века "Угловой башни оборонной стены" (неподалеку от Кирилловской церкви), обнаружили на глубине около двух метров еще более уникальные находки - обломки лепной керамики, относящейся к периоду древних скифов.

Что оставили древние

Раскопки у башни длились почти два месяца. За это время были открыты культурные слои XVII-XIX в., времен Киевской Руси (XII-XIII в.) и скифского периода, а это, предположительно, V-VI в. до нашей эры.

По словам археолога Вячеслава Баранова, ранее эта территория детально не исследовалась: "Мы выяснили, что нижний хронологический горизонт относился к скифскому времени. Позже тут существовало древнерусское поселение".

Из слоев Киевской Руси археологи извлекли черепки посуды, кости животных, обломок крестика, а из скифского периода - обломки древней керамики.

Кости и монеты

Не менее удивительные открытия ждали археологов в слоях XVII-XVIII в.: древний некрополь с 10-ю захоронениями. В одной из могил, где могли похоронить священника, нашли иконку - живопись маслом по бронзе. На одной ее стороне изображена Мария с Иисусом, а на другой - лик неизвестного святого.

"Также из этого захоронения мы извлекли большой деревянный крестик с четками, скорее всего кипарисовый, в бронзовом окладе", - рассказал археолог Иван Зоценко.

Более поздний период (XVIII-XIX в.) "подарил" археологам несколько десятков медных монет.

Все найденные артефакты отправили на реставрацию, а место проведения раскопок законсервировали, засыпав его землей. Что касается "Угловой башни оборонной стены", то сейчас ее реставрируют. Работы планируют завершить к концу этого года.

Подземные погреба

Ведутся раскопки и у стен Софийского собора. Тут исследуют древние монастырские погреба XVII в., где послушники хранили продовольствие.

"Раскопки проводятся на месте провала, который произошел в апреле этого года, в 25 метрах северо-западнее здания собора", - рассказали нам в Нацзаповеднике "София Киевская".

Использовать подземелье прекратили в конце XVIII в., засыпав в него вход. В XIX-XX в. на этом месте неоднократно образовывались провалы.

По словам замгендиректора заповедника Вячеслава Корниенко, подземная галерея полностью не исследовалась: "Есть версия, что подземелье с ответвлениями было сооружено еще во времена Киевской Руси, а в XVII в. его приспособили под нужды монастыря".

Сейчас археологи сделали вокруг провала квадратный раскоп и по нему постепенно углубляются вниз.

"Ребята уже дошли до конца XVIII - начала ХIX в. По мере продвижения раскопок, песок полностью выберут, чтобы спуститься на дно подземного сооружения и исследовать его. Нужно понять, в каком оно состоянии и как его потом консервировать", - объяснил Корниенко.

Что же касается находок, то пока археологи обнаружили только деревянный сруб, обмазанный известью. Сколько продолжатся исследования, в заповеднике пока сказать не могут: "Работы очень много".

"Сегодня"