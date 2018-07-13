Потап и Мonatik снялись в роли священников в новой украинской комедии "Бешеная свадьба".

Премьера полнометражной звездной комедии состоится 4 октября этого года, сообщает "ТСН".

"Съемки прошли очень быстро, словно прыжок с парашютом. Слаженная командная работа дала свой результат, и сейчас у меня есть внутреннее ощущение, что нам все удалось. На широких экранах зрителей будет ждать чертовски динамичная и смешная история, неожиданные перевоплощения известных украинских актеров и звезд шоу-бизнеса, а также множество сюрпризов", – отметил режиссер ленты Влад Дикий.

Алексей Потапенко (Потап) сыграл в картине роль священника Евлампия, а его коллега MONATIK – дяка Пилипона.

"Экспериментировать, выходить из зоны комфорта и делать что-то новое – крайне интересно для меня. Тем более кино – это возможность попробовать себя в совершенно непривычной роли, да еще и в комедии в кадре вместе с Потапом", – комментирует MONATIK свое участие в "Бешеной Свадьбе".

"В таком образе чувствую себя очень комфортно. К тому же он для меня не в новинку – я уже появлялся в похожем амплуа и в клипах, и в юмористических сценках. Священник Євлампий – интересный собирательный образ священнослужителей-аферистов, который ни в коем случае не высмеивает церковь", - отметил Потап.