В Житомирской области перезахоронили останки украинского воина Петра Барбуха, погибшего в августе 2014

Участника боевых действий на Востоке Украины Петра Барбуха 5 июля хоронили второй раз в родном селе Жеребиловка, Новоград-Волынского района на Житомирщине.

Он погиб в составе танкового экипажа под командованием старшего лейтенанта Артема Абрамовича во время боя с врагом в августе 2014 года, сообщает сайт Житомирской епархии УПЦ.

Чин перезахоронения погибшего воина совершил настоятель Рождества-Богородичного храма УПЦ протоиерей Сергей Матвийчук. В напутственном слове священник отметил жертвенный подвиг воинов, которые не жалея даже своей жизни, выполняют свой воинский долг.

Барбух Петр Петрович - наводчик танкового взвода 3-й танковой роты танкового батальона 30-й отдельной гвардейской Новоград-Волынской Житомирской механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, солдат, сообщает портал "Мемориал Героям Украины".

Родился 12 июля 1983 года в селе Жеребиловка, Новоград-Волынского района Житомирской области.

С лета 2014 года принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины.

12 августа 2014 года солдат Барбух погиб в бою в районе поселка городского типа Никифорово Снежнянского городского совета Донецкой области.

Танк Т-64, экипаж которого (командир танка – старший лейтенант Абрамович, наводчик - солдат Барбух, механик-водитель – сержант Антонюк) прикрывал отход раненых военнослужащих с блокпоста, вступил в неравный бой с русскими танками. В ходе боя танк старшего лейтенанта Абрамовича совершил таран российского танка Т-72, который двигался на него на бешеной скорости. В результате столкновения сдетонировал боекомплект украинского танка, экипаж которого, с того времени, считался пропавшим без вести.

Только через длительное время после боя останки солдата Барбуха были идентифицированы благодаря экспертизе ДНК.

5 марта 2015 года похоронен на кладбище села Жеребиловка, Новоград-Волынского района.

Более трех лет продолжались поиски другого члена экипажа Ярослава Антонюка, когда были исчерпаны все возможности, в конце 2017 года была проведена эксгумация могилы Артема Абрамовича, и в ней по результатам экспертиз обнаружены останки двух его побратимов - Антонюка и Барбуха. 5 июля 2018 года в с. Жеребиловка проведено перезахоронение Петра Барбуха

Указом Президента Украины № 473/2015 от 13 августа 2015 года, "за личное мужество и высокий профессионализм, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Указом № 9 от 19 сентября 2015 года награжден знаком "Народный Герой Украины" (посмертно).