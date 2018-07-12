Во Львовском Гарнизонном храме УГКЦ открылась фотовыставка «Взгляд будущего» глазами детей

В Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла Львовской архиепархии УГКЦ открылась фотовыставка «Взгляд будущего» глазами детей.

Об этом сообщает galinfo.com.ua со ссылкой на страницу в Facebook настоятеля храма отца Степана Суса.

Мероприятие имеет целью привлечь внимание мирового сообщества к маленьким украинцам, у которых война украла возможность расти в полной семье, чувствовать любовь и заботу обоих родителей.

Фотовыставку организовали общественные организации «Сердца Киборгов», «Корпус справедливости» руководство аэропорта «Борисполь» Государственная пограничная служба Украины.

Каждый сможет заглянуть в глаза детей, у которых война забрала родителей, задуматься над их проблемами и еще раз осознать, что в Украине продолжается война.