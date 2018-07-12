Украинских комбайнеров благословили на начало сельскохозяйственных работ.

Во вторник, 10 июля, настоятель Спасо-Преображенского храма с. Малая Ворожба на Сумщине принял участие в празднике Первого снопа. Был отслужен молебен перед образом Божией Матери "Спорительница хлебов" на начало сельскохозяйственных работ. По окончании молебна отец Димитрий окропил технику и всех сотрудников святой водой, преподал Божие благословение и пожелал молитвенной помощи и заступничества Пресвятой Богородицы, долгоденствия и изобилия плодородия, сообщает "Православная Сумщина".

В Лохвице Полтавской области совершил молебен перед началом всякого доброго дела и благословил комбайнеров на начало жатвы благочинный Лохвицкого округа протоиерей Михаил Толстяк, сообщается на сайте Кременчугской епархии УПЦ.

Прежде чем вывести зерноуборочные комбайны в поле, священник освятил комбайнеров и их технику для дальнейшей плодотворной работы на хлебных полях. Отец Михаил поздравил всех работников предприятия с началом жатвы, пожелал Божьего благословения и в добром здравии выполнить свою нелегкую земледельческую миссию.